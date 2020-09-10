 

Лукашенко высказался о политическом кризисе в Белоруссии: Такое случилось впервые в истории

10.09.2020, 11:23, Разное

Александр Лукашенко признал, что обстановка в стране оставляет желать лучшего. Жители республики переживают непростой, “острый” период. “Наверное, впервые в истории нашего государства”, – отметил президент при представления нового генерального прокурора.

Политик добавил, что многие с ним не согласятся, так как в середине 90-х годов в Белоруссии тоже был политический кризис. Десятки тысяч людей выходили на улицы и громили все вокруг. Поведение граждан, по словам Лукашенко, можно объяснить: тогда им нечего было есть.

Президент призвал работников прокуратуры усилить активность для сохранения страны, в частности, – ее безопасности и независимости. Политик выразил надежду, что массовые беспорядки закончатся уже в этом году, и жизнь граждан войдет в мирное русло, сообщает БелТА.

Напомним, акции протесты в республике начались в августе. Многие белорусы остались недовольны тем, что победу на президентских выборах в очередной раз одержал Александр Лукашенко. В крупных городах прошли уличные марши против действующего режима.

Сам президент заявил, что беспорядки спровоцированы извне. По его мнению, в дестабилизации обстановки заинтересованы Соединенные Штаты и ряд европейских госдарств. Александр Лукашенко добавил, что никому не отдаст власть “просто так”.



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