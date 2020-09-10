Мнение: Какие картины вдохновляли художников по костюмам «Дюны» Линча

10.09.2020, 11:20, Разное

Вчера был опубликован трейлер новой экранизации романа Фрэнка Херберта, реж. Вильнев, и по этому поводу, исполненная мировой тоски, я сделала материал, который давно собиралась: какие аллюзии на мировую визуальную культуру ощущаются в старой экранизации Линча 1984 года.

Вообще оформлению "Дюны" Линча свойственнен один общий стиль, очень узнаваемый, хорошо подходящий для жанра космооперы, такой стимпанк в интерьерах ардеко. Но, подобно тому, как в саундтреке фильма бывают специальные мелодии для конкретных персонажей, так и здесь есть такие сквозные визуальные темы, но не для отдельных персонажей, а для двух ключевых групп.

Во-первых, я вижу четкую и намеренную стилизацию в том, как одеваются и причесываются представители дома Атридесов, династии (спойлер), осужденной на гибель.

Обратите внимание на стиль военной формы здесь.

Их парадная и полевая форма, женская прическа и силуэт платья — это, на мой взгляд, отсылка к первым десятилетиям 20 века, времени, когда столько династий потеряли свои престолы.

Одна из сцен в начале фильма очень похожа на ранние кинохроники 20 века с изображениями царственных особ.

Это вполне сойдет за кадр из фильма о Первой мировой.

Соболиные шубы и мопсы. Аксельбанты

Прическа с большим массивом волос сверху. Белое платье из легкой ткани, стоячий воротник.





Теперь даю вам для сравнения визуальные образы, вызывающие у меня ассоциации.

Александр Маковский. Портрет Александры Федоровны. 1914



В. Серов. Портрет С. Боткиной, 1899

В. Серов. Портрет Е. Красильщиковой. 1906

В. Серов. Портрет Л. Гиршман. 1907



В. Серов. Портрет Николая II, 1900

В. Серов. Портрет Феликса Юсупова (с мопсом!) 1903



Илья Репин. Портрет вел.кн. Константина Константиновича. 1891



Это могло бы быть просто совпадением, если б не во-вторых: то, в каком стиле живет императорский дом Коррино.

Эти визуальные отсылки тоже совершенно четко указывают на реальную историческую династию — тоже погибшую, но совсем другим путем.

Буду перечислять маркеры, запоминайте: белокурые волосы принцессы Ирулэн, кукольность ее облика общая.

Дизайн стен с висячими штучками: это очень конкретная вещь, ниже расскажу подробно.

Платье принцессы, у которого жестко стиснута грудь. Ниже от корсажа отходят две (не знаю, как они точно называются) такие полы.

Это фрейлины принцессы, они идут, и придерживают широкий кринолин двумя руками. Вокруг пояса у них тоже такие широкие штуки.

Император на троне не так выразителен, зато принцесса в новом платье, опять с гигантской юбкой и накладными рукавами еще. Слева стоит карлик.

И вы наверняка догадались, что тут ассоциация с испанскими Габсбургами: династии, которая отличалась жесточайшим этикетом, а также очень близкородственным скрещиванием.

Штуки на стене дворца называются "сотовые своды", это подражание тому, что делают пчелы. Характерная примета исламской архитектуры. В Испании их много после мусульманского правления, и они очень красивые.





Блондинка-принцесса, брошенная на алтарь династического брака. В гигантском кринолине.

Фрейлины и карлики (последнее — фирменная черта испанского двора)

Однако платье, которое дали принцессе Ирулэн — это не фирменные веласкесовские моды. Оно тоже испанское, но предыдущего поколения.

Веласкес. Портрет королевы Изабеллы Бурбон



Художником по костюмам в фильме был Боб Рингвуд (Bob Ringwood), дважды номинант на Оскар. Особенно известен рассказ о том, как он каждому актеру в фильме подгонял стильсюит строго по фигуре (как и было описано в книге).

Вот такие два совершенно разных правящих дома, со своей историей и судьбой, рассказанные старомодными костюмами — на фоне однородного удивительного футуристического будущего.



