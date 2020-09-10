Мнение: Мой канал на твиче: стримлю «Майнкрафт»
10.09.2020, 11:18, Разное
По многочисленным просьбам радиослушателей начинаю показывать, как играю в компьютерные игры. Мой старинный друг, Анна Федотовна, собралась поиграть со своим внуком Павликом в «Майнкрафт», и я решил, что уж теперь-то я просто должен выполнить давно задуманное: открыть собственный канал.
Некоторые взрослые удивляются: какое удовольствие в том, чтобы смотреть за чужой игрой, когда можно играть самому? Отвечу вопросом на вопрос. Какое удовольствие в том, чтобы смотреть на футбол со своего дивана, с куском пиццы в руке, когда можно самому натянуть спортивные трусы и побегать по зелёной травке?
Стрим я сейчас веду по одному часу в день, завёл для этого канал на твиче. Пожалуйста, подписывайтесь:
https://www.twitch.tv/krestovik
Пока что твичу неторопливое прохождение «Майнкрафта», дальше возьму какую-нибудь другую игру. Может быть, что-нибудь из старого, типа «Мафии II». Может быть, какой-нибудь новый хит: «Бас Драйвер Симулятор» или «Короли Крестоносцы III». Определюсь позже.
Первые шесть серий моего текущего стрима по «Майнкрафту» я выложил и на ютуб. Вот они:
https://www.youtube.com/watch?v=MSDFRYL6-HY&list=PLxOGdljM9ElvmEzaXM0sP_ts4WybxLQys
Майнкрафт. Костры рябин, серия 1. Начало игры
https://www.youtube.com/watch?v=MSDFRYL6-HY
Начинаю выживать на новой карте. Делаю деревянные и каменные инструменты, рою землянку, натыкаюсь на спаунер скелетов. Ищу железо, нахожу алмазы. Отбиваюсь от чешуйниц, делаю ведро и ножницы, пережидаю ночь.
Майнкрафт. Костры рябин, серия 2. Строю первый дом
https://www.youtube.com/watch?v=gsDAx7_Tu8Y
Строю первый дом, разбиваю первую ферму, добыаю лес. Нахожу ценный лут у скелетов. Неприятная встреча с крипером, потом на меня нападает загадочное агрессивное существо с внешностью гоблина. Исследую окрестности, достраиваю стены. Ем мясо зомби и пытаюсь насытиться молоком.
Майнкрафт. Костры рябин, серия 3. Железо и еда
https://www.youtube.com/watch?v=8VdMys26ohg
Ловлю рыбу. Ищу железо, отбиваюсь от чешуйниц. Исследую окрестные пещеры. Раскладываю сокровища по сундукам, обустраиваю три поля на ферме.
Майнкрафт. Костры рябин. Серия 4. И угораздило же меня потеряться
https://www.youtube.com/watch?v=h83cZq4qWwE
Я нашёл Антарктиду, нарвал саженцы берёзы и потерялся.
Майнкрафт. Костры рябин. Серия 5. Обустройство
https://www.youtube.com/watch?v=lT6KXdWEow0
Я достроил крышу у домика, отобрал у бродячего торговца два поводка и обнёс ферму заборчиком.
Майнкрафт. Костры рябин. Серия 6. Неожиданная находка
https://www.youtube.com/watch?v=4afpyVnjN0Y
Я иду за тёмным дубом, но спускаюсь по дороге в пещеру и нахожу там спаунер зомби. Меня убивают, и я теряю большую часть железа. В процессе рытья новой шахты я понимаю, почему вокруг столько спаунеров: прямо под моим домом расположена заброшенная шахта.
Источник: Место для дискуссий
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