 

Мнение: Мой канал на твиче: стримлю «Майнкрафт»

10.09.2020, 11:18, Разное

По многочисленным просьбам радиослушателей начинаю показывать, как играю в компьютерные игры. Мой старинный друг, Анна Федотовна, собралась поиграть со своим внуком Павликом в «Майнкрафт», и я решил, что уж теперь-то я просто должен выполнить давно задуманное: открыть собственный канал.

Некоторые взрослые удивляются: какое удовольствие в том, чтобы смотреть за чужой игрой, когда можно играть самому? Отвечу вопросом на вопрос. Какое удовольствие в том, чтобы смотреть на футбол со своего дивана, с куском пиццы в руке, когда можно самому натянуть спортивные трусы и побегать по зелёной травке?

Стрим я сейчас веду по одному часу в день, завёл для этого канал на твиче. Пожалуйста, подписывайтесь:

https://www.twitch.tv/krestovik

Пока что твичу неторопливое прохождение «Майнкрафта», дальше возьму какую-нибудь другую игру. Может быть, что-нибудь из старого, типа «Мафии II». Может быть, какой-нибудь новый хит: «Бас Драйвер Симулятор» или «Короли Крестоносцы III». Определюсь позже.

Первые шесть серий моего текущего стрима по «Майнкрафту» я выложил и на ютуб. Вот они:

https://www.youtube.com/watch?v=MSDFRYL6-HY&list=PLxOGdljM9ElvmEzaXM0sP_ts4WybxLQys

Майнкрафт. Костры рябин, серия 1. Начало игры

https://www.youtube.com/watch?v=MSDFRYL6-HY

Начинаю выживать на новой карте. Делаю деревянные и каменные инструменты, рою землянку, натыкаюсь на спаунер скелетов. Ищу железо, нахожу алмазы. Отбиваюсь от чешуйниц, делаю ведро и ножницы, пережидаю ночь.

Майнкрафт. Костры рябин, серия 2. Строю первый дом

https://www.youtube.com/watch?v=gsDAx7_Tu8Y

Строю первый дом, разбиваю первую ферму, добыаю лес. Нахожу ценный лут у скелетов. Неприятная встреча с крипером, потом на меня нападает загадочное агрессивное существо с внешностью гоблина. Исследую окрестности, достраиваю стены. Ем мясо зомби и пытаюсь насытиться молоком.

Майнкрафт. Костры рябин, серия 3. Железо и еда

https://www.youtube.com/watch?v=8VdMys26ohg

Ловлю рыбу. Ищу железо, отбиваюсь от чешуйниц. Исследую окрестные пещеры. Раскладываю сокровища по сундукам, обустраиваю три поля на ферме.

Майнкрафт. Костры рябин. Серия 4. И угораздило же меня потеряться

https://www.youtube.com/watch?v=h83cZq4qWwE

Я нашёл Антарктиду, нарвал саженцы берёзы и потерялся.

Майнкрафт. Костры рябин. Серия 5. Обустройство

https://www.youtube.com/watch?v=lT6KXdWEow0

Я достроил крышу у домика, отобрал у бродячего торговца два поводка и обнёс ферму заборчиком.

Майнкрафт. Костры рябин. Серия 6. Неожиданная находка

https://www.youtube.com/watch?v=4afpyVnjN0Y

Я иду за тёмным дубом, но спускаюсь по дороге в пещеру и нахожу там спаунер зомби. Меня убивают, и я теряю большую часть железа. В процессе рытья новой шахты я понимаю, почему вокруг столько спаунеров: прямо под моим домом расположена заброшенная шахта.

Источник: Место для дискуссий



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