 

Саудовская Аравия и Бахрейн открывают свое небо для израильских авиакомпаний

10.09.2020, 11:10, Новости дня

Саудовская Аравия и Бахрейн открыли свое воздушное пространство для всех израильских самолетов, а не только для тех, которые следуют в Объединенные Арабские Эмираты или вылетающих из этой страны. Об этом сегодня в ходе телефонного брифинга сообщил советник президента США Джаред Кушнер, пишет издание NEWSru.co.il.

Кушнер отметил, что такие меры сэкономят людям много времени и “разрушат барьер, который существует уже 72 года”, пишет The Jerusalem Post.

Он отметил, что многие люди из арабских стран хотят поехать в Израиль, чтобы посетить туристические места и помолиться в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По словам Кушнера, в ОАЭ уже открываются кошерные рестораны.

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

После отмены бойкота компании и бизнесмены из ОАЭ могут заключать любые сделки с израильскими компаниями, также разрешено “ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими”.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечала, что ОАЭ и Израиль сблизились на фоне общих опасений по поводу Ирана.

31 августа в Абу-Даби из Тель-Авива вылетел первый в истории коммерческий авиарейс. На борту самолета находились американские и израильские чиновники. Самолет Boeing-737 пролетел через воздушное пространство Иордании и впервые в истории вошел в воздушное пространство Саудовской Аравии, которая раньше разрешала пролет над своей территорией только самолетам иностранных авиакомпаний, летящим в Израиль.

1 сентября в Абу-Даби государства подписали договоренности о продвижении взаимных инвестиций и широкомасштабном сотрудничестве.

15 сентября в США при посредничестве президента США Дональда Трампа стороны подпишут соглашение о полной нормализации отношений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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