Народ Беларуси хочет настоящей демократии, а не “российской” – Зеленский

10.09.2020, 11:10, Новости дня

Белорусы, которые с начала августа выходят на протесты, хотят проведения свободных справедливых выборов президента. Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в интервью The Jerusalem Post, опубликованном 9 сентября.

Народ Беларуси “хочет настоящей демократии, а не “российской”, хотя страна и всегда находилась под сильным влиянием России, сказал он, отвечая на вопрос о том, не опасается ли возможной экспансии России в Восточной Европе из-за ситуации в Беларуси.

Борьба белорусов “неудержима”, считает Зеленский. Однако он не думает, что эта борьба совместима с возросшим влиянием России в стране.

Украина не поддерживает интервенцию “любого государства” во внутриполитическую ситуацию в Беларуси и считает, что народ страны “должен сам решить, как ему двигаться в будущее”.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После начала протестов в августе президент РФ Владимир Путин и Лукашенко созванивались как минимум шесть раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике.

29 августа Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и заявил, что признает его легитимность, 30-го – поздравил белорусского лидера с днем рождения.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси “всестороннюю помощь” по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.