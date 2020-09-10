 

Скульптор изобразил Тину Кароль в образе ангела для ее альбома “Найти своих”

10.09.2020, 11:10, Новости дня

На странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram обнародовали фото обложки ее нового альбома “Найти своих”. На ней изображена портретная скульптура певицы авторства Владимира Цисарика. 

“Скульптура, созданная для обложки альбома, символизирует стойкость духа и хрупкость бытия. Портрет Тины Кароль, обрамленный в ангельские крылья, которые едва касаются кончиком пера земли, символизируют простую истину: ты можешь устоять даже на хрупком крыле, если твой собственный мир полон и стоек. Обложка альбома “Найти своих” – это уникальное слияние двух разных искусств: скульптуры и музыки, камня и воздуха”, – говорится в посте.

Релиз пластинки состоится 18 сентября. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

18/09 состоится релиз альбома Тины Кароль «Найти своих» Обложкой альбома стало произведение искусства знаменитого украинского скульптора Владимира Цисарика. Скульптура, созданная для обложки альбома, символизирует стойкость духа, и хрупкость бытия. Портрет Тины Кароль, обрамленный в ангельские крылья, которые едва касаются кончиком пера земли символизируют простую истину: ты можешь устоять даже на хрупком крыле, если твой собственный мир полн и стоик. Обложка альбома «Найти своих» – это уникальное слияние двух разных искусств: скульптуры и музыки, камня и воздуха. «Найти своих» – седьмой студийный альбом певицы, приуроченный к 15-ти летию творческой деятельности выйдет 18 сентбря на всех стримминговых музыкальных платформах. #тинакароль #найтисвоих

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 8 Сен 2020 в 1:26 PDT

“Найти своих” – седьмой студийный альбом певицы, посвященный 15-ти летию творческой деятельности.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В аэропорту Одессы у туриста из Европы нашли кокаина на миллион гривен

28.06 / Вторая волна коронавируса накрыла китайский Баодин

18.07 / Учеными из Астрахани была создана съедобная пищевая пленка

03.07 / В Сети появилось снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

09.09 / В Microsoft рассказали, почему пользователи не могут удалить некоторые приложения Windows 10

08.07 / Из-за боевиков к тушению пожаров в Луганской области не смогли привлечь авиацию – облгосадминистрация

19.08 / Американские сенаторы пришли к окончательному выводу — сговора между Трампом и Москвой в 2016-м не было

28.08 / Ураган «Лаура» ослаб до категории тропического шторма

16.07 / Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло рекорда в 2019 году

27.07 / Режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска