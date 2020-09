“Как это возможно – уже 21?” Уизерспун трогательно поздравила дочь с днем рождения

10.09.2020, 11:10, Новости дня

44-летняя американская актриса Риз Уизерспун 9 сентября на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок со своей старшей дочерью – артистка посвятила публикацию 21-летию Авы.

“Вот это да! Как это возможно, что этой маленькой девочке сейчас уже 21 год? Поздравляю с днем рождения мою милую девушку”, – написала Уизерспун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Wow! How is it possible that this little girl is now 21 years old? Happy Birthday to my sweet girl who has become the most incredible young woman. Her kindness, her compassion, and her huge heart never cease to amaze me. Ava, there aren’t enough words to describe how proud I am of everything you’ve already accomplished. I cannot wait to see ALL the Good you will put into this world. I love you so much @avaphillippe

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 9 Сен 2020 в 7:45 PDT

Уизерспун – мать троих детей. Дочь Аву Элизабет она родила 9 сентября 1999 года, сына Дикона – 23 октября 2003-го. Отец детей – актер Райан Филлипп. Третьего ребенка – Теннесси Джеймса – она родила 27 сентября 2012 года. Отец мальчика – нынешний супруг актрисы, агент Джим Тот.