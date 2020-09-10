Неизвестные хакеры взломали сайт Deutsche Welle и окружили кавычками слово «отравление» в новостях про Навального

10.09.2020, 11:02, Разное

Сайт немецкого издания Deutsche Welle («Немецкая волна») подвергся хакерской атаке, сообщили в редакции.

Неизвестные хакеры внесли изменения в тексты материалов, а затем попытались замести следы.

Журналисты рассказали, что хакеры отредактировали в общей сложности 122 материала про Алексея Навального на четырёх языках. Они окружили кавычками слово «отравление» в каждом из них, а также заменили слово «политик» на «блогер». В некоторых случаях хакеры добавили комментарии российских экспертов. Наконец, сюжет «Отравление Навального» был переименован в «Ситуация с Навальным».

– Мы уже откатили все изменения и сейчас ищем возможные другие следы деятельности взломщиков. Они крайне хорошо попытались замести следы: мы поняли, что это было внешнее вмешательство, только на вторую неделю внутреннего расследования. Об инциденте уведомлена полиция, – рассказал один из заместителей главного редактора.