Прокурор запросил условный срок для боксера Кушиташвили

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10.09.2020, 10:48, Новости дня

Прокурор в прениях сторон запросил условный срок для чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, передает источник из зала 235-го военного гарнизонного суда.

«По совокупности преступлений прошу назначить наказание в виде трех лет лишения свободы… наказание считать условным», – передает РИА «Новости» слова прокурора.

Дело слушается в военном суде ввиду того, что Кушиташвили проходит срочную службу в ВДВ России: формально, он сержант в войсковой части 3234 Улан-Удэ, но тренируется в московском ЦСКА.

Напомним, Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело.

Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Затем анализы подтвердили употребление спортсменом этого вещества.

Спортсмен вину не признает. Его адвокат сообщал, что Кушиташвили якобы не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.



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