Путин обсудил с Вучичем косовское урегулирование

10.09.2020, 10:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, обсудив косовское урегулирование, сообщила пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции РФ касательно поиска компромиссного решения по Косово, приемлемого для Белграда, которое должно быть утверждено СБ ООН.

Также стороны обсудили актуальные темы стратегического партнерства РФ и Сербии. Путин высоко оценил личный вклад Вучича в развитие российско-сербских связей.

Лидеры подчеркнули готовность и далее плотно взаимодействовать по региональной и международной повестке дня.

Напомним, в пятницу Белый дом объявил о нормализации экономических связей Сербии и Косово.

Ранее Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти пообещали удвоить усилия по обеспечению соответствия своей политики европейской.