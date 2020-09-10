Опубликовали новые шпионские фото Ford Maverick

10.09.2020, 10:40, Новости дня

Пользователям представлены шпионские фотографии обновленного трехрядного пикапа Ford Maverick, который отличается своими характеристиками.

В свою очередь, тестовые испытания проходят с применением плотной защитной пленки. Пока рассмотреть особенности кузова крайне сложно, так как камуфляж выполнен достаточно профессионально с целью сокрытия обновленного кузова. Ранее сообщили, что технические параметры модели будут схожи с Ford Bronco Sport и Escape.

Кроме того, новинка получил 1,3-литровый бензиновый двигатель. Эксперты ранее указали, что модель может также поступить с 2,3-литровым бензиновым двигателем, который выдает 280 л.с. мощности. Для модели применят усовершенствованную архитектуру.