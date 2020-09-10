Maserati вскоре представит новый логотип и суперкар MC20

10.09.2020, 10:40, Новости дня

Итальянская компания Maserati в скором времени представит новый суперкар MC20, который получит новый логотип.

Вместе с тем модель не имеет радикальных отличий от дорестайлинговой модификации. Новый логотип частично заимствовал идею у фонтана Нептун, который расположен в Болонье. Напомним, первый логотип итальянской марки предложен публике 15 лет назад. В новом исполнении ограничатся двумя оттенками на значке.

Кроме того, именно на спорткаре Maserati MC20 впервые применят уникальный логотип. Также эксперты указали, что значок на задней части кузова теперь стал более четким и узнаваемым. В дальнейшем подобная стилистика будет применяться в отношении всех выпускаемых моделей Maserati.