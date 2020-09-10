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10.09.2020, 10:35, Новости дня

Назначенцы администрации Дональда Трампа препятствовали передаче разведданных о вмешательстве России на выборах и угрозе со стороны сторонников превосходства белой расы.

Об этом говорится в жалобе информатора, поданной бывшим главой разведки министерства внутренней безопасности.

В жалобе Брайана Мерфи говорится о вмешательстве ряда должностных лиц, включая и. о. министра внутренней безопасности Чада Волфа, и. о. заместителя министра внутренней безопасности Кеннета Кучинелли и советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

В жалобе, опубликованной в среду демократами из комитета Палаты представителей по разведке, говорится, что в мае Волф потребовал, чтобы Мерфи прекратил давать разведывательные оценки о российском вмешательстве на выборах, и вместо этого сообщал о вмешательстве Китая и Ирана.

Пресс-секретарь министерства заявил вечером в среду: «Мы категорически отвергаем, что в сути претензий Мерфи есть хоть какая-то правда».

«Министерство внутренней безопасности уделяет внимание всем угрозам нашей родине, вне зависимости от идеологии, – заявил пресс-секретарь Алексей Волторнист. – Исполняющий обязанности министра сосредоточен на предотвращении вмешательства в выборы со стороны любых иностранных держав и атак со стороны любых экстремистских группировок».



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