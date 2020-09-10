Германия отправила результаты проб Навального в ОЗХО

10.09.2020, 10:35, Новости дня

Результаты анализов проб, взятых у Алексея Навального в берлинской клинике, переданы Германией в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на министерство обороны ФРГ.

При этом там отметили, что передавать эти данные Москве напрямую Берлин не собирается, поскольку Россия является членом ОЗХО.

Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц вновь призвала российские власти предоставить информацию об отравлении Навального. Это не вопрос взаимоотношений Германии и России, речь идет о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, заявила она.

Неделю назад правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный «вне всяких сомнений» был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием «Новичок». Берлин потребовал от России объяснить случившееся с Навальным и начать расследование. Российские власти называют обвинения бездоказательными и утверждают, что германская сторона тормозит ответ на их запросы.

9 сентября в МИД России был вызван посол ФРГ, где ему повторили требование незамедлительно предоставить развёрнутый ответ, со всеми медицинскими данными, на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным. Отсутствие упомянутых материалов будет расценено Москвой как отказ Берлина установить истину в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с Навальным – как грубую и враждебную провокацию против России.

В МИД Германии в ответ заявили, что результаты анализа лаборатории бундесвера обнародованы, причем этот процесс – абсолютно прозрачный. Запрос Москвы на правовую помощь передан правительством ФРГ соответствующим ведомствам. Россию призывают теперь внести решающий вклад в расследование.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, он был госпитализирован в Омске, а затем в состоянии комы переправлен в Берлин.

В понедельник, 7 сентября, врачи клиники «Шарите» сообщили, что Навальный выведен из искусственной комы и реагирует на внешние раздражители. Прогнозов о сроках его восстановления пока нет.