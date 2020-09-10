Алек Болдуин стал отцом в шестой раз

10.09.2020, 10:33, Разное

В апреле жена 62-летнего актера Алека Болдуина, 36-летняя Хилария Болдуин, объявила о том, что ждет появления на свет пятого ребенка. И, вот, этот день настал – вчера пара на своих страницах в Instagram лично сообщила о пополнении в семье, не уточнив пол и имя новорожденного малыша.

Малыш прекрасен и мы очень счастливы,

— написала Хилария, в то время как Алек признался ей в любви и добавил:

Хилария, я люблю тебя. Моя карма – это твоя карма, а твоя – моя.

Алек Болдуин с женой Хиларией и новорожденным малышомНапомним, весной прошлого года Хилария Болдуин пережила выкидыш, но уже через пару месяцев восстановилась и вновь забеременела. Однако мечтам о еще одном малыше не дано было сбыться и в этот раз – Хилария снова потеряла ребенка. Спустя пару недель она появилась на красной дорожке вместе с супругом в добром расположении духа. О том, как ей удалось не замкнуться в себе и пережить трагедию, супруга Алека Болдуина рассказала в соцсетях.

Я регулярно хожу к психотерапевту. Почти каждую неделю. В такое трудное время – после потери двух беременностей – мне действительно не просто было выбрать путь счастья. Мне пришлось много работать для этого. Этим я продолжаю заниматься и сейчас,

– призналась жена Алека Болдуина в Instagram после того, как поклонник спросил, действительно ли ей пришлось обратиться за помощью к специалисту. Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. У них, помимо новорожденного, четверо детей: 6-летняя Кармен Габриэла, 5-летний Рафаэль Томас, 3-летний Леонардо Энджел и 2-летний Ромео Алехандро. У Алека также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

Семья БолдуинКликните на фото для просмотра галереи Алек Болдуин с женой Хиларией, их детьми и дочерью от первого брака Айрленд и ее бойфрендом