Бургеры и Элвис Пресли: Лили Аллен и Дэвид Харбор сыграли свадьбу в Лас-Вегасе

10.09.2020, 10:33, Разное

Вчера СМИ писали о том, что певица Лили Аллен и ее бойфренд, актер сериала “Очень странные дела” Дэвид Харбор, собираются пожениться и уже приобрели для этих целей лицензию на брак в штате Лас-Вегас, действительную в течение одного года. Но все оказалось еще лучше: звезды уже сыграли свадьбу и поделились снимками на своих страницах в Instagram.

Свадьба Лили Аллен и Дэвида Харбора Торжество, которое, по словам инсайдеров People, случилось еще 7 сентября, прошло максимально легко и непринужденно. 35-летняя Лили и 45-летний Дэвид сыграли свадьбу в часовне Graceland Wedding Chapel в компании двойника Элвиса Пресли, а также детей Аллен от первого брака – 8-летней Этель и 7-летней Марни, с которыми Харбор прекрасно ладит.

На организованной самим королем свадьбе, народная принцесса вышла замуж за преданного, низкого происхождения, но доброго держателя кредитной карты в рамках прекрасной церемонии, освещенной пепельным небом горящего штата, находящегося за много миль отсюда, в разгар глобальной пандемии,

– пошутил в Instagram Дэвид, отметив, что “прохладительные напитки подавались на небольшой стойке регистрации”. После росписи новоиспеченная семья отправилась на ужин, но не в ресторан к звездному шеф-повару, а в кафе In-N-Out, где отведала бургеров и картофеля фри.

Свадьба Лили Аллен и Дэвида Харбора Свадьба Лили Аллен и Дэвида ХарбораВпервые Аллен и Харбора, заметили вместе на театральной премьере в августе прошлого года. С тех пор оба стали с завидной регулярностью появляться в Instagram друг друга, Дэвид устроил вечеринку-сюрприз в честь дня рождения Лили в мае, а после и она организовала похожее мероприятие для возлюбленного.

В 2018 году певица разошлась со своим супругом, художником Сэмом Купером, от которого у нее двое детей (пара прожила в браке 7 лет). Харбор же до этого встречался с актрисой Элисон Судол, известной по франшизе “Фантастические твари и где они обитают”. Еще весной 2019 года их видели вместе, но в конце лета Элисон опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о расставании с Дэвидом, заявив, что нет смысла бороться за ситуацию, если спасать больше нечего.