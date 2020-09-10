Пример для США — коронавирус не помешал десяткам стран провести честные выборы

10.09.2020, 10:24, Новости дня

За время пандемии в разных частях мира состоялось более 80 выборов. Хотя не все из них оказались успешными, опыт некоторых стран, в том числе Южной Кореи, показывает, что при должной организации можно провести честное и свободное голосование, результаты которого не будут вызывать вопросов, пишет NBC News.

Во время пандемии прошли уже более 80 выборов. Некоторые успешно, другие — нет. На Шри-Ланке избирателям приходилось пользоваться собственными или дезинфицированными ручками и очень часто мыть руки.

В Северной Македонии выборы разделили на временные интервалы. Больные и пожилые люди проголосовали на день раньше остальных. Избирателям, находящимся на карантине, бюллетени приносили домой.

Во Франции продлили часы голосования. И здесь больные или уязвимые (категории граждан. — ИноТВ) могли поручить кому-нибудь отдать голос вместо себя.

В Польше попытались частично провести голосование с помощью почты. Затея оказалась не очень удачной. Избиратели жаловались, что им не хватило времени, чтобы получить бюллетень. И, по некоторым данным, тысячи голосов поляков, живущих за пределами страны, оказались утеряны.

Организация выборов в Южной Корее себя оправдала. Предварительное голосование подразумевало, что у людей было три дня, чтобы прийти на избирательные участки.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ, корреспондент NBC News: Были ли эти выборы честными, по мнению людей? Вызывала ли эта система доверие?

ТИМОТИ РИЧ, доцент политологии в Университете Западного Кентукки: Да. Более того, явка оказалась самой высокой за последние 28 лет.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ: Потому ли это, что люди получили больше времени на голосование?

ТИМОТИ РИЧ: Если человек боялся заразиться коронавирусом, у него была возможность прийти раньше. Он мог проголосовать, когда (на участках. — ИноТВ) находилось не так много народу.

Повсюду устраивали проверку температуры. Всех, у кого она превышала 99,5 °F (37,5 °С. — ИноТВ) отправляли голосовать на изолированные участки. Было допущено ограниченное голосование по почте. Полученные результаты не оспаривались. Какие уроки из этого могут вынести американцы?

ЛОУРЕНС ДУГЛАС, профессор права, юриспруденции и социальных наук в Амхерстском колледже: У нас может уйти несколько дней, чтобы понять, кто победил на выборах. Это не означает, что система сбоит. Речь идёт всего лишь о естественном последствии того, что выборы проводятся в необычных обстоятельствах.

К настоящему моменту десятки стран уже показали, что выборы во время пандемии могут быть свободными и честными при достаточной гибкости и уверенности в самом процессе.

Ричард Энгель, NBC News, Лондон.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2020 года.