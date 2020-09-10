 

Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко

10.09.2020, 10:23, Разное

Эксперт обратил внимание, что в последние недели Александр Лукашенко вел себя доброжелательно по отношению к Путину. Политик не раз называл коллегу “хорошим другом” и подчеркивал, что Белоруссия и Россия – это братские государства, которые должны объединиться для борьбы с внешней агрессией.

Глава республики, судя по всему, надеется, что Кремль придет ему на помощь, в случае если ситуация с акциями протеста выйдет из-под контроля. Лукашенко лично попросил Путина сформировать резерв из сотрудников силовых ведомств для подавления массовых беспорядков.

Однако как только обстановка стабилизируется, Батька вновь повернется спиной к России. Из уст Лукашенко начнет звучать антироссийская риторика. Президента уже давно раскусили в Москве, но замену ему пока не нашли, отметил Александр Рар в интервью Baltkom.

Также политолог рассказал, что смена власти в Белоруссии произойдет не по украинскому сценарию. Дело в том, что в республике отсутствует сильное оппозиционное движение. Оно не заинтересовано в том, чтобы страна была включена в состав НАТО.

“Россия – залог невмешательства Запада в белорусские дела”, – подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что белорусским силовикам удалось захватить последних лидеров Координационного совета оппозиции – Марию Колесникову и Максима Знака. Отметим, что в республике жестко расправляются с протестующими – либо сажают в тюрьму, либо выдворяют из страны.



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