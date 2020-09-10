Кулинарный блогер рассказала о способах превращения фастфуда в полезную пищу

10.09.2020, 10:15, Разное

Эксперт в области кулинарии и блогер Нурия Дианова рассказала, каким образом можно вредную пищу, например фастфуд, сделать более полезной. Для этого достаточно изменить рецептуру блюда или внести некоторые корректировки в список ингредиентов.

Так, торт «Наполеон» известен своей калорийностью из-за крема, который изготавливается из взбитого масла. Однако если вместо него взять сметанный крем или творог с желатином, то калорийность десерта удастся снизить. Аналогичным образом можно поступить с шарлоткой. Только при ее приготовлении необходимо отказаться от сахара в пользу свежих бананов или финиковой пасты, отметила Нурия Дианова.

Шаурма или гамбургер станут более полезными, если в качестве котлеты использовать мясо куриной грудки, а белый хлеб заменить булочками из цельного зерна. Нурия Дианова советует вместо майонеза использовать йогуртовый соус, он сделает блюдо таким же сочным, но при этом менее калорийным.