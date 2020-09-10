Эксперт из США рассказала о пользе регулярного секса

10.09.2020, 10:15, Разное

Американский эксперт по вопросам взаимоотношений Кейт Тейлор пояснила о пользе активного секса. Она заявляет, что регулярные половые отношения поддерживают не только здоровье человека, но и помогают ему справиться со стрессовыми ситуациями.

Тейлор объяснила журналистам, что люди, вступающие в интимную связь до трёх раз в неделю, отличаются крепким иммунитетом, стабильным давлением, ментальным здоровьем и не подвергаются депрессиям. Это происходит за счёт выработки организмом «гормонов радости»: эндорфины, окситоцин и дофамин помогут улучшить настроение и общее состояние. Человек чувствует собственное эмоциональное равновесие, а также открыт для социальной среды, то есть, готов продуктивно работать, обучаться и развиваться. Сексолог отмечает, что полноценная половая жизнь уменьшает смертность от рака простаты и сердечно-сосудистых заболеваний.

Основываясь на ряде исследований, эксперт по вопросам взаимоотношений резюмирует, что систематическая половая жизнь помогает при бессоннице и даже увеличивает длительность сна. Вдобавок к этому, занятия любовью поддерживают тело в тонусе, увеличивают мозговую активность, а также убирают головную и другие виды боли.