 

Петросян распродает квартиры в Сочи, чтобы не видеться со Степаненко

10.09.2020, 10:15, Разное

Юморист Евгений Петросян решил распродать квартиры в Сочи, чтобы окончательно больше не видеться с бывшей супругой Еленой Степаненко. Для своей новой жены Татьяны Брухуновой он уже присматривает новую недвижимость в курортном городе.
Евгений Петросян хочет купить элитную квартиру в Сочи к своему юбилею 16 сентября ему исполнился 75 лет. Друзья артиста изданию «Комсомольская правда» рассказали, что он интересуется комфортабельными апартаментами, стоимость которых начинается от 40 миллионов рублей.

Евгений Ваганович решил при этом избавиться от недвижимости в Сочи, которая была приобретена в совместном браке с Еленой Степаненко.В курортном городе в отдном из крупных ЖК имеются четыре квартиры. Эти объекты стоимостью примерно в 200 миллионов рублей будут делиться в судебном порядке.

Сейчас во время отдыха Петросян и Брухунова не посещают городские пляжи. Они отдыхают в одном из пятизвездочных отелей. Жена юмориста заявила, что купаться в Черном море ей холодно и грязно. Сам же Евгений Ваганович делает это с удовольствием, тем более, что в отеле есть специально выделенная для этого зона.



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