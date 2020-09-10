Концепцию социальной газификации захотели опробовать на четырех регионах

10.09.2020, 10:08, Новости дня

Россиянам, проживающим в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, в экспериментальном порядке могут бесплатно провести газ к каждому дому, сообщили СМИ со ссылкой на Минэнерго.

С этими субъектами идет наиболее плотная работа по новой социальной концепции газификации Минэнерго. Жителям четырех регионов не придется платить за проведение газа к домам и дачам, пишут «Ведомости».

Отмечается, что выбор данных регионов обусловлен желанием руководства самих субъектов совместно с региональными газораспределительными организациями выполнять рекомендации министерства.

В Минэнерго настаивают на том, что подключение газа не должно зависеть от того, постоянно проживает человек в доме или всего несколько месяцев в году, как на даче.

Ожидается, что реализация программы начнется в середине 2021 года, хотя ее сроки только предстоит утвердить на уровне правительства.

Финансировать программу планируется за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний. В настоящее время стоимость газификации участка колеблется от 45 до 280 тыс. рублей в зависимости от региона.

По действующему законодательству, газификация субъектов РФ проводится в рамках региональных и межрегиональных программ. При этом, по оценке Счетной палаты, план по газификации за последние три года выполнен на 15%, а Минэнерго заявляет, что текущий уровень газификации составляет 70% от потребностей населения.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.