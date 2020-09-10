 

Концепцию социальной газификации захотели опробовать на четырех регионах

10.09.2020, 10:08, Новости дня

Россиянам, проживающим в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, в экспериментальном порядке могут бесплатно провести газ к каждому дому, сообщили СМИ со ссылкой на Минэнерго.

С этими субъектами идет наиболее плотная работа по новой социальной концепции газификации Минэнерго. Жителям четырех регионов не придется платить за проведение газа к домам и дачам, пишут «Ведомости».

Отмечается, что выбор данных регионов обусловлен желанием руководства самих субъектов совместно с региональными газораспределительными организациями выполнять рекомендации министерства. 

В Минэнерго настаивают на том, что подключение газа не должно зависеть от того, постоянно проживает человек в доме или всего несколько месяцев в году, как на даче. 

Ожидается, что реализация программы начнется в середине 2021 года, хотя ее сроки только предстоит утвердить на уровне правительства.

Финансировать программу планируется за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний. В настоящее время стоимость газификации участка колеблется от 45 до 280 тыс. рублей в зависимости от региона.

По действующему законодательству, газификация субъектов РФ проводится в рамках региональных и межрегиональных программ. При этом, по оценке Счетной палаты, план по газификации за последние три года выполнен на 15%, а Минэнерго заявляет, что текущий уровень газификации составляет 70% от потребностей населения.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Байден уверен, что РФ и Китай «вмешиваются» в выборы — ему доложили

04.08 / Додон прибыл в Москву

02.07 / Большой успех – польские политики и эксперты празднуют «поражение России» в арбитражном суде

31.08 / В Солигорске задержан один из лидеров стачкома «Беларуськалия»

29.06 / В результате стрельбы у захваченной демонстрантами части Сиэтла погиб человек

29.06 / Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху

27.06 / Американских миллениалов назвали виновниками новой волны коронавируса в США

23.07 / Рубль вырос к доллару

13.08 / Сотрудник ДПС погиб в ДТП с девушкой на иномарке в Челябинске

07.07 / Российские силовики с 4 утра проводят обыски в домах крымских татар в Крыму, уже задержали шесть человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска