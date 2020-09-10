Дочь Ефремова рассказала о сложных отношениях в семье

10.09.2020, 9:48, Новости дня

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала в интервью YouTube-каналу «Между нами» о сложных отношениях в семье.

Она призналась, что практически не помнит событий детства и теперь вместе с психотерапевтом пытается восстановить воспоминания о тех днях. По словам Анны Марии, мать неоднократно поднимала на нее руку, а кроме того – злоупотребляла алкоголем.

«Потом она самоизолировалась со мной», – передает РИА «Новости» слова Анны Марии. Как долго это происходило, она ответить не смогла: возможно, полгода или около полутора лет.

Мать, по словам Анны Марии, все это время находилась в запое. Как призналась девушка, в детстве ее недокармливали, поэтому она такая худая. Она также рассказала, как мать в три часа ночи слушала Земфиру, хотя утром девочке надо было в школу.

«Так вот у меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Потому что мама очень любила Земфиру, пить и бить под Земфиру меня», – отметила Анна Мария.

Девушка отметила, что у нее нет теплых дочерних чувств к матери. С отцом, по ее словам, отношения были хорошие: она призналась, что любит его как человека, но виделись они не очень часто. Говорила ли мать о том, что любит дочь, девушка не помнит.

По словам Анны Марии, у нее перед глазами было много персонажей из сериалов и кино, чтобы воспринимать их как образ отца. В пример она привела героя сериала «Сверхъестественное» Дина Винчестера – именно он и был для нее идеалом отца.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.