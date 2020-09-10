Центр Гамалеи планирует привить всю Европу вакциной от «Новичка»

10.09.2020, 9:37, Разное

Ученые центра Гамалеи приступили к первой фазе испытаний экспериментальной вакцины Sputnik N, призванной обеспечить иммунный ответ организма на боевое отравляющее вещество «Новичок» и другие фосфорорганические соединения. Первыми новое изобретение опробуют человекоподобные мыши. Этот этап испытаний продлится три месяца. Затем учёные испытают вакцину на добровольцах.

«Вакцина будет очень хорошая. Она позволит нам не только предотвратить интоксикацию фосфорорганическими соединениями, но и даже заработать на ней. Мы сегодня являемся свидетелями разного рода провокаций со стороны разных спецслужб и прочих заинтересованных лиц. Поскольку предугадать их намерения невозможно. Никто же не может ответить, кто именно станет следующей жертвой, то единственный шанс это предотвратить станет принудительная, подчёркиваю, принудительная вакцинация оппозиционных политиков и других публичных личностей», — рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Принцип действия вакцины не отличается от большинства препаратов вида. В организм вводится умеренное количество фосфорорганических соединений и вызывается имунный ответ. В первые 7-10 дней могут быть побочные реакции в виде повышенной температуры, увеличения или понижения уровня сахара в крови, повышения уровня холинэстеразы. В отдельных случаях может наблюдаться краткосрочная кома. Антител, образующихся в крови, по мнению учёных, должно хватить на год.

Александр Гинцбург считает, что в случае успешного прохождения клинических испытаний и регистрации препарата, необходима массовая вакцинация граждан и обязательная вакцинация для всех выезжающих за рубеж.