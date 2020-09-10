Эксперт об обещаниях Лукашенко изменить конституцию: Может пойти по пути Назарбаева

10.09.2020, 9:23, Разное

Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что ждет очередной вариант новой конституции. Кроме того, политик якобы готов уступить часть своих полномочий и провести досрочные президентские выборы.

Руководитель Центра политического анализа и прогноза Павел Усов убежден, что последний диктатор Европы лжет. По мнению эксперта, новый вариант главного закона страны вряд ли будет ослаблять полномочия президента. Возможен вариант, при котором Батька повторит сценарий Нурсултана Назарбаева.

Казахстанский лидер, объявив об отставке, сохранил за собой расширенные функции президента. В том случае, если Лукашенко поступит аналогичным образом, для народа Белоруссии это ничего не поменяет.

При этом так называемый назарбаевский сценарий исключает проведение президентский выборов в стране. Кроме того, Лукашенко не станет рисковать и запускать избирательный процесс в условиях кризиса, когда доверие граждан к нему стремится к нулю.

Усов считает, что реальные изменения в Белоруссии начнутся лишь тогда, когда Лукашенко и правительство уйдут от власти. При этом принимавшие участие в фальсификациях и репрессиях люди должны понести наказание по всей строгости закона, резюмировал специалист.