 

Вьетнамский кроссовер VinFast President рассекретили

10.09.2020, 9:12, Новости дня

Новый кроссовер VinFast President частично рассекречен в Сети.

В частности, автомобиль получит продвинутую силовую установку на 6,2 литра с мощностью 420 л.с. Новый вьетнамский паркетник оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Вместе с тем разгон до 100 км в час составляет около 6,8 секунд, а максимальная скорость кроссовера составляет 300 км в час.

Что касается салона, то здесь применили 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а также качественные материалы отделки. Среди новшеств указывается применение беспроводной зарядки, панорамной крыши, а также других опций. Производитель запланирован выпустить всего 500 кроссоверов VinFast President, стоимость которых пока не объявлена.



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