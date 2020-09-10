Российские банки попросили не ограничивать межбанковские операции с Белоруссией

10.09.2020, 9:08, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов попросили Сбербанк, ВТБ и ВЭБ не ограничивать межбанковские операции с белорусскими банками, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Reuters, правительство беспокоилось, что банки могут ограничить бизнес, опасаясь повторения украинского сценария.

Еще один источник рассказал, что банки пока не накладывали ограничения на деятельность в Белоруссии. Он отметил, что «было много потерь с Украиной, но Белоруссия – это другая история».

Напомним, Украина в 2017 году ввела санкции против «дочек» нескольких российских банков, запретив операции с материнскими банками.

ВТБ и ВЭБ сообщили, что не пересматривали лимиты на операции с банками Белоруссии. Сбербанк отказался от комментариев.

Напомним, 1 сентября Беларусбанк – крупнейший банк в Белоруссии – временно приостановил выдачу кредитов по некоторым программам и увеличил сроки рассмотрения заявок по кредитам физическим лицам.