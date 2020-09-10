 

Мурманским рыбакам-любителям разрешат продавать улов

10.09.2020, 9:08, Новости дня

В Мурманской области пройдет пилотный проект по возможности продажи российскими рыбаками-любителями своих уловов, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, компромиссным решением станет запуск эксперимента в Мурманской области для оценки всех соответствующих рисков, передает РИА «Новости».

«Наиболее готовыми оказались коллеги из Мурманской области, где рыбаки, проживающие в прибрежных поселках, ждут такую законодательную инициативу. Поэтому здесь будет запущен эксперимент в пилотном режиме», – сказала Абрамченко. 

Инициатива по продаже уловов рыбаками-любителями предусматривает возможность реализации ими рыбы и рыбной продукции по аналогии с гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством на рынках и ярмарках.

В рамках нововведения предполагается обеспечение ветеринарного контроля и подтверждение законности реализуемого улова. Абрамченко указала, что по запросу региональных властей возможно предоставление рыбакам-любителям инструментов для реализации выловленной продукции.

«Такие поправки в законодательство должны предусматривать, с одной стороны, поддержку наших граждан, для которых улов, добытый в рамках любительского рыболовства, часто является единственным источником дохода», – отметила вице-премьер.

При этом она подчеркнула, что нельзя дать легализовать через такие поправки незаконно выловленную, браконьерскую продукцию.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что ведомство планирует ввести рыболовный билет для рыбаков-любителей, которые планируют продавать излишки своего улова. 



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