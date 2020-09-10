Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ»

10.09.2020, 9:08, Новости дня

Управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело о хищении 670 млн рублей у ПАО»Россети Северный Кавказ».

«По данным следствия, в период с января 2017 по июнь 2020 года врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» города Черкесска и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев совместно с главным бухгалтером указанной компании Диляной Атаевой и иными лицами путем намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО «Россети Северный Кавказ» по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии похитили денежные средства ПАО «Россети Северный Кавказ» в сумме свыше 670 миллионов рублей. Денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций», – говорится в сообщении на официальном сайте СК.

Там добавили, что Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в розыск. Атаева задержана по подозрению в совершении указанного преступления, и в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу совместно с сотрудниками ГУ МВД РФ по СКФО в кратчайшие сроки организовано и проведено свыше 20 обысков в офисах АО «Распределительная сетевая компания» и аффилированных организаций, жилищах руководителей данных организаций и их доверенных лиц, изъяты документы, в том числе на электронных носителях информации, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО «Распределительная сетевая компания» и организаций-контрагентов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, сбору доказательств противоправной деятельности и обеспечению возмещения причиненного ущерба.

Напомним, в 2018 году газета ВЗГЛЯД писала, что центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе.