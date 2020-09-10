Врачи клиники «Шарите» просят поскорее построить «Северный поток-2», чтобы включить отопление

10.09.2020, 9:02, Разное

Врачи токсикологического отделения берлинской клиники «Шарите» подписали коллективное письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой ускорить строительство «Северного потока-2». Северное крыло, где содержатся пациенты с признаками отравления, не отапливается с 2014 года из-за слишком высоких цен на газ.

Решение сократить расходы на отопление было принято в 2014 году в связи с резким ростом цен на энергоносители. Токсикологическое отделение, реанимация, ряд инфекционных палат и морг в настоящее время не отапливаются, средняя температура в этих помещениях составляет 11 градусов Цельсия. Жалобы на слишком холодные палаты регулярно поступают от пациентов, в том числе от жертв отравления химическим оружием.

«Слишком огромные суммы приходится тратить на отопление помещений, где в основном лечатся русские. Почему бы им самим не предоставить газ для этих целей? Это в их интересах и в интересах канцлера Меркель. Мы хотим, чтобы «Северный поток-2» был построен как можно скорее, чтобы врачи могли вести операции без шапки и варежек», — сказал доктор Рудольф Менинг.

Копии письма получил офис канцлера, депутаты Бундестага и глава попечительского совета клиники.