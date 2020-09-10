Новым клиентом Эльмана Пашаева станет доцент Соколов

10.09.2020, 9:02, Разное

Доцент СпбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщил о заключении соглашения с адвокатом Эльманом Пашаевым, успешно защищавшим ранее Михаила Ефремова. Защитник уже выехал в Санкт-Петербург на «Сапсане», но успел вкратце рассказать о новом процессе.

«Я рад, что мне вновь предоставилась возможность участвовать в резонансном деле и рад, что моими услугами пользуются известные, уважаемые люди. Первое, что я хочу сказать клиенту — не стоит раньше времени признавать вину. Видеонаблюдение в квартире не велось. Мы имеем смерть при невыясненных обстоятельствах. У меня есть две версии событий: первая — девушка сама набросилась на огнестрельное оружие, что в том числе может быть классифицировано как самоубийство, вторая — вместо Соколова убийцей мог быть другой человек, я не буду говорить голословно, но им мог быть его научный оппонент, который совершил преступление с целью подставить его. Даже если всё же окажется, что Соколов действительно убил аспирантку, то следует помнить о смягчающих обстоятельствах. Он в своём рюкзаке сам принёс части тела Ещенко, что следует зачесть как сотрудничество со следствием, потом он видный учёный в Петербурге. Нужно и это учесть», — сказал Пашаев.

Резонансное преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.