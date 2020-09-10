Прах Валентины Легкоступовой выкинули на помойку

10.09.2020, 8:53, Разное

Сотрудники крематория, где было сожжено тело Валентины Легкоступовой, выкинули ее прах на помойку, поскольку дети певицы не пришли за ним. При этом именно они выступали за ее кремацию, а не традиционное погребение.

В самом крематории заявили, что родственникам дается две недели на то, чтобы забрать прах сожженного человека. Однако сын и дочь Валентины Легкоступовой не удосужились этого сделать, поэтому прах певицы по причине не востребованности просто выкинули на помойку.

Последнее время Анетта и Матвей (дети Валентины Легкоступовой) занимались тем, что обвиняли вдовца в смерти своей матери и готовились разбираться с ним в суде. Юрий Фирсов в свою очередь жаловался, что не может найти место захоронения праха супруги, а родственники покойной жены отказывались рассказывать ему, где была закопана урна.