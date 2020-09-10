 

Президент Польши высказался за проведение референдума о самоопределении в Гродно

10.09.2020, 8:30, Разное

Президент Польши Анджей Дуда достиг соглашения со Светланой Тихановской о проведении референдума в Гродненской области согласно п. 4 ст. 2 Устава ООН о праве народов на самоопределение.

Как отметил глава государства, он в предыдущие 20 лет получал множество писем от представителей польской общины Белоруссии с просьбой защитить их права. В этом году в связи со сложившейся ситуацией было принято решение о проведении референдума.

– Мы с госпожой президентом Тихановской договорились о проведении референдума в Гродненском воеводстве. Мы не может предсказать будущее, вдруг на Белоруссию нападёт Россия и устроит в Гродно вторую Катынь. Польша не может себе этого позволить. Повторяю, мы не пойдём путем России и не собираемся аннексировать белорусские земли. Они войдут в состав Польши исключительно, если за это проголосует народ, — заявил Дуда.

– Пусть у нас будет и небольшая Беларусь, зато свободная. Главное, дать людям демократию и гражданские свободы, — сказала Тихановская.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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