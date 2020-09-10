Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тыс. человек

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10.09.2020, 8:20, Новости дня

К утру 10 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 766 325 человек (+182 тыс. человек за сутки).

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 902 468 человек (+5 тыс. человек за сутки), выздоровело 18 703 758 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 359 720. Из них умерло 190 815, излечилось – 2 387 479.

В Индии, которая находится на втором месте, 4 370 128 заболевших, 73 890 умерших и 3 398 844 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных достигло 4 197 889, умерли 128 539 человек.

Четвертое место занимает Россия: 1 037 526 заболевших и 18 080 умерших. В Перу, Колумбии, Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 69 049) и ЮАР количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Испании и Аргентине – 500 тыс. В Чили заболело свыше 400 тыс. человек. В Иране, Франции, Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии заразилось более 300 тыс. человек. Сегодня Пакистан тоже преодолел черту в 300 тыс. инфицированных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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