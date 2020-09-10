Танкер Delfi убрали с одесского пляжа

10.09.2020, 8:20, Новости дня

С одесского пляжа “Дельфин” отбуксировали танкер Delfi, затонувший там в ноябре 2019 года. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Delfi покинул пляж “Дельфин”. Скучать не будем”, – написал он.

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Глава Одесской областной администрации Максим Куцый пояснил, что за несколько часов судно должно быть отбуксировано в порт Черноморска.

“На рассвете с помощью плавкрана и буксиров началась транспортировка танкера с городского пляжа “Дельфин”. Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение нескольких часов судно уже должно быть перемещено в порт Черноморска. Специалисты частных компаний, государственные службы работали круглосуточно, чтобы наконец убрать затонувший танкер. Спасибо за командную работу. Надеюсь на успешное завершение финального этапа ликвидации”, – написал он в своем Facebook.

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Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 июля его поставили на киль.

8 сентября местное издание “Думская” сообщило, что процесс подъема приостановили из-за штормового предупреждения.