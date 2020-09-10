 

Танкер Delfi убрали с одесского пляжа

10.09.2020, 8:20, Новости дня

С одесского пляжа “Дельфин” отбуксировали танкер Delfi, затонувший там в ноябре 2019 года. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Delfi покинул пляж “Дельфин”. Скучать не будем”, – написал он. 

Delfi покинув пляж дельфін. Сумувати не будемо.

Posted by Vladyslav Kryklii on Kolmapäev, 9. September 2020

Глава Одесской областной администрации Максим Куцый пояснил, что за несколько часов судно должно быть отбуксировано в порт Черноморска.

“На рассвете с помощью плавкрана и буксиров началась транспортировка танкера с городского пляжа “Дельфин”. Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение нескольких часов судно уже должно быть перемещено в порт Черноморска. Специалисты частных компаний, государственные службы работали круглосуточно, чтобы наконец убрать затонувший танкер. Спасибо за командную работу. Надеюсь на успешное завершение финального этапа ликвидации”, – написал он в своем Facebook.

Транспортування Delfi розпочалося!На світанку за допомогою плавкрану та буксирів розпочалося транспортування танкеру з…

Posted by Максим Куций on Kolmapäev, 9. September 2020

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 июля его поставили на киль.

8 сентября местное издание “Думская” сообщило, что процесс подъема приостановили из-за штормового предупреждения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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