 

Объем потребления лекарств в Украине вырос на 28% в 2019 году

10.09.2020, 8:20, Новости дня

В 2019 году объем потребления лекарств в Украине вырос на 28% – до $105 на человека, следует из данных, обнародованных в инфографическом справочнике “Фармацевтика Украины 2020”, который подготовила компания Top Lead при поддержке фармацевтической компании “Дарница” и аналитического партнера BusinessViews. 

Объем фармацевтического рынка растет, большая его часть (89%) финансируется потребителями, покупающими лекарства в аптеках. Государство закупает 11% продукции, сказано в отчете. 

По данным авторов исследования, среднегодовой темп роста объемов аптечного рынка за последние пять лет составил 12%. В 2019 году аптечные продажи составили $3,4 млрд. Динамика госпитального рынка находится на уровне 6% последние пять лет, а его объем в 2019-м составил $0,4 млрд.

Технологичность и инновационность отрасли увеличивается, а внедрение европейских стандартов в производстве вместе с высокой интенсивностью инвестиций делает фармацевтику одним из наиболее динамичных секторов экономики с высокой добавочной стоимостью, говорится документе. 

Благодаря этому повышается доступность современных лекарств, а развивающаяся отрасль способствует развитию экономики Украины, говорится в документе.

“Лидирующие украинские компании на практике применяют робототехнику, искусственный интеллект, компьютерное моделирование, блокчейн, облачные технологии и управляют производством удаленно благодаря промышленному интернету вещей. Фарминдустрия занимает второе место по интенсивности инвестиций и создает 30 млрд грн добавленной стоимости. Поэтому с уверенностью можно говорить, что фармацевтика – это отрасль, которая развивает национальную экономику”, – рассказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив “Українським новинам”. 

МУЛЬТИМЕДИА

Около трети продаж на фармацевтическом рынке приходится на топ-10 крупнейших компаний, из которых шесть являются украинскими, сказано в исследовании. 

Объем инвестиций в фармпроизводство не восстановился до докризисного уровня, но интенсивность выше, чем в других отраслях, и она продолжает расти, пишут авторы исследования. 

Сегодня один сотрудник фармацевтической отрасли создает самую большую в Украине добавочную стоимость – 1,2 млн грн, опережая сферу IT (0,8 млн грн) и металлургию (0,4 млн грн), сказано в документе. 

“Фармацевтика динамично растет – быстрее, чем экономика в целом, обеспечивает высокие зарплаты, создает и поддерживает много рабочих мест в смежных отраслях. Это одна из наиболее наукоемких индустрий, а объемы инвестиций в R&D растут из года в год. Украинские производители лекарств успешно конкурируют на отечественном рынке и наращивают объемы экспорта”, – рассказал CEO Top Lead Станислав Шум. 

По его словам, фармацевтическую индустрию важно “держать на радаре и исследовать причины ее успеха”. Для этого, рассказал Шум, ежегодно выпускают инфографическое исследование “Фармацевтика Украины”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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