Дочь Михаила Ефремова: «Мама любила бить меня под песни Земфиры»

10.09.2020, 8:17, Разное

19-летняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария вспомнила о своем непростом детстве. Она рассказала, как мать Ксения Качалина избивала ее под песни Земфиры, поскольку актрисе очень нравилась эта исполнительница. Теперь голос артистки вызывает у Анны-Марии Ефремовой только отрицательные эмоции.

Дочь Михаила Ефремова стыдится называть мамой Ксению Качалину. После развода со знаменитым актером последняя начала злоупотреблять спиртными напитками и вести преимущественно затворнический образ жизни. Родительница совершенно не заботилась о дочери, непростые отношения у девушки складывались и с ее сожителями.

Сейчас Анна-Мария Ефремова проживает отдельно. Однако она помнит, как мать в три-четыре часа ночи избивала ее под песни Земфиры, а утром рано поднимала ее в школу. Причину всех своих зависимостей дочь актера видит в тяжелом детстве. Она очень не хочет употреблять спиртные напитки, поскольку знает о плохой генетике. К тому же Анна-Мария Ефремова считает, что у нее очень быстро формируется какая-либо зависимость.

С отцом у девушки сложились теплые отношения. Михаил Ефремов всегда поддерживал наследницу финансово, но приезжал только раз в месяц. Его она любит как человека, в понимании Анны-Марии Ефремовой отец является родительской фигурой.

Напомним, что актера 8 сентября приговорили к 8 годам колонии общего режима. Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади, которое повлекло смерть человека.