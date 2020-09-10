Дмитрий Исхаков трогательно вспомнил о свадьбе с Полиной Гагариной

10.09.2020, 8:17, Разное

Фотограф Дмитрий Исхаков решил вспомнить о годовщине свадьбы с популярной российской певицей Полиной Гагариной, несмотря на то, что пара рассталась. Он также поделился снимком, сделанным в ЗАГСе.

Подписчикам Исхаков рассказал, что 9 сентября семь лет назад произошло событие, когда Гагарина на вопрос регистратора из государственного учреждения ответила: «Согласна». С того момента связались их судьбы. Совместную жизнь с артисткой фотограф назвал удивительным приключением.

Дмитрий Исхаков с огромной нежностью и благодарностью вспоминает годы, проведенные вместе. Если бы у него была возможность что-то изменить, едва ли он бы ей воспользовался.

Напомним, что весной стало известно о бракоразводном процессе пары. В браке с Дмитрием Исхаковым у Полины Гагариной родилась дочь Мия. Также от актера Петра Кислова артистка воспитывает сына Андрея. У мальчика сложились очень хорошие отношения со вторым мужем матери. Сейчас Дмитрий Исхаков проводит время не только с маленькой Мией, но и с ним.