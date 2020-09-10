Мнение: О сенсационной находке в теле Навального

10.09.2020, 8:10, Разное

Ну кто бы сомневался!

Однозначно, если за дело берутся Бундесвер и Портон-Даун, хайли лайкли, ничего, кроме «Новичка» в анализах отравленного российского оппозиционера Алексея navalny Навального найтись не может. Иной вариант развития событий был бы не просто невозможен, а весьма нежелателен. Поэтому токсикологическая лаборатория Бундесвера в Мюнхене нашла в организме российского пациента берлинской клиники «Шарите» следы яда из группы «Новичок», причём в его новой, модифицированной версии. О которой, по-видимому, ещё не знают ни в ОЗХО, ни в Пентагоне, ни в НАТО.

Но это не единственная сенсация.

Оказывается, «Новичок» был модифицирован в уникальном направлении. По сообщению

Die Zeit со ссылкой на неназванных экспертов, известная на Западе советская «отрава» в своей новой, российской, версии более смертоносна и должна действовать медленнее, чем известные до сих пор варианты.

Здесь, вероятно, предполагался намёк на то, что подобный токсин специально предназначен для отравления неугодных, чтобы ликвидатор имел больше времени скрыться. Но ей-ей, тот, кто писал эту часть Марлезонского балета мыльной оперы «Трали-вали, тили-тили: хайли-лайкли отравили», хорошо знаком с неувядающей советской классикой.

Теперь вот что интересно.

Первое. Санкционированный слив в Die Zeit проводит мысль, что «операция с таким летальным и сложным нервно-паралитическим агентом может быть проведена только разведкой, а для изготовления этого двухкомпонентного яда нужна специальная лаборатория, он недоступен для обычных преступников». Однако химик Леонид Ринк, который работал в закрытой лаборатории в Шиханах и имел непосредственное отношение к разработке группы ОВ под обобщающим названием «Новичок», утверждает, что яд может быть произведён в обычной химлаборатории со стандартным оснащением: «Оборудование в лаборатории было стандартным: колбы, вытяжка и т.д.». Более того, он и был произведён таким полукустарным способом для отравления в 1995 году банкира Ивана Кивелиди.

Второе. Следы модифицированного «Новичка» были якобы обнаружены немцами на руках Алексея Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Однако об этой самой загадочной бутылке, переданной немецким властям, не упоминали ни пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, которая сопровождала его в поездке, ни его жена Юлия, которая приехала к мужу в больницу в Омске после экстренной посадки самолёта. Напротив, Кира Ярмыш, которая сразу заявила, что её босса отравили, рассказала о чае, который Алексей Навальный выпил в аэропорту Томска. Более того, никто из людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке в Сибирь, не обратился к врачам даже узнав о находке смертельно опасного яда на коже их спутника, с которым они соприкасались очень плотно в самолёте.

Третье. В качестве причины, почему Алексей Навальный остался жив, Die Zeit упоминает, что жертве отравления сразу ввели атропин – ещё в машине «Скорой помощи», прибывшей на вызов в аэропорт Омска. Однако, медицинский эксперт, в объективности которого нет оснований сомневаться в свете заданных им неудобных вопросов Леониду Рошалю, утверждает, что атропин как антидот при отравлениях ФОС и атропин как средство реанимации по показаниям – радикально отличаются в дозировке. И, допустим, укол атропина в сердечную мышцу при остановке не только не мог быть средством спасения от отравления, но даже и не заслуживал упоминания в этом контексте.

Так не кажется ли вам, что весь этот сценарий шит белыми нитками?