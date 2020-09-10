Не получилось, не фартануло

10.09.2020, 8:09, Разное

В Екатеринбурге членам «банды А.У.Е.*» дали до 7 лет колонии. Их обвиняли в ведении пабликов в «ВКонтакте» и продаже «воровских» сувениров.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор троим членам «банды А.У.Е.»: военному медику Николаю Бабарике, его супруге Наталье и их другу Артему Зуеву. Судья Антон Петюркин признал их виновными в «Создании и участии в экстремистском сообществе» (ч. 1 и ч. 2 ст. 282. 1 УК РФ), в «Публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и в «Возбуждении ненависти и вражды» (ст. 282 УК РФ). Наказание — тюремные сроки: Николаю Бабарике — 7 лет, Артему Зуеву — 3 года и 9 месяцев, Наталье Бабарике — 4 года условно.

Это первый приговор «сторонникам А.У.Е» после запрета движения Верховным судом России.

Экстремистское сообщество друзей

Преступление супругов Бабарика и Артема Зуева — администрирование пабликов на тему «воровской романтики».

В 2011 году, по версии обвинения, Николай Бабарика вместе с «неустановленным человеком по имени Александр» создал в «ВКонтакте» сообщество «А.У.Е.», в котором публиковал посты в духе «Жизнь ворам». Впоследствии он создал и выкупил еще несколько сообществ: «Шпана», «Босота», «Босота.А.У.Е.», «Резкий», — все они были посвящены тюремной тематике.

Наталью Бабарика обвинили в том, что она опубликовала в сообществе «А.У.Е.» 14 постов, администрировала «Шпану» и продавала через паблики сувенирные изделия с воровской символикой. Артем Зуев, по версии обвинения, также торговал «тюремными» четками, нардами и чехлами для iPhone через сообщество «Вольный мастер. Магазин сувениров».

Николай Бабарика (в черном) и Артем Зуев за решеткой. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

В «преступную группировку» фигурантов следствие объединило без труда: Бабарика и Зуевы дружили семьями, вместе отдыхали, ходили на шашлыки.

В уголовном деле это представлено как «собрания членов экстремистской организации».

В материалах дела их публикации оцениваются так (цитата по Znak.com): «С лингвистической и психологической позиции материал, опубликованный в [паблике] "А.У.Е.", с изображением машины и надписью "Жизнь ворам, смерть мусорам!" содержит призывы к совершению преступлений по мотивам идеологической ненависти и вражды к социальной группе "сотрудники МВД". <…> Изображение писающего на машины полиции мальчика с надписью "Ворам — отрыжка, легавым — крышка!" также содержит призывы к совершению преступлений».

— «Арестантское уркаганское единство», или «Арестантский уклад един», — это сообщество, которое имеет определенную идеологию, — заявлял на суде прокурор Георгий Паникаров. — Эта идеология заключается в пропаганде криминального образа жизни, в отрицании тех моральных ценностей, которые установлены законодательством и существуют в обществе. О наличии у подсудимых умысла [на разжигание ненависти к полиции] свидетельствуют материалы, которые они публиковали. «Смерть легавым от ножа», «Смерть мусорам», «Смерть ментам». Вывод однозначный, даже школьнику понятно: эти материалы содержат призывы к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Просто хотели заработать

Подсудимые в ходе процесса свое участие в модерации пабликов не отрицали. Но заявляли: никакого стремления разжигать ненависть к полицейским у них не было. Цель была одна: продавать сувенирную продукцию, зарабатывать деньги.

На фото Наталья Бабарика с адвокатом Алексеем Бушмаковым. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

— Меня мама воспитывала одна. Я работала с 15 лет, — говорила в суде Наталья Бабарика. — У Николая такая же ситуация: их с братом тянула мама.

То, что мы публиковали картинки, — да, это правда. Но мы это делали только с коммерческой целью.

В какой-то момент я не работала, нам с Николаем было трудно жить на его зарплату, большая часть которой уходила на кредит. Мы жили на 10 000 в месяц. И просто пытались как-то подзаработать. Вырученные деньги уходили на еду.

За пять месяцев до задержания Наталья забеременела. По ее словам, во время расследования оперативники приходили к ней домой и говорили, что, если Николай не будет давать «правильные показания», ребенок «отправится в дом малютки». О давлении со стороны следствия заявляли и свидетели: свидетель Коровина на суде сказала, что к ней приезжали следователи и намекали, что отнимут детей, если она не даст «нужные показания» о «ячейке А.У.Е.».

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— Никакого зла на следователей я не держу — это их работа. И то, что прокурор запросил для нас большие сроки, — это тоже его работа. Мы люди не злопамятные. Эти картинки… они не исходили из глубины души. Ну не знали мы, что это преступление. Я бы очень просила суд дать нам с Николаем шанс побыть обычной семьей, воспитывать детей.

Сами Николай Бабарика и Артем Зуев в суде заявили, что поняли: постить «воровские картинки» — плохо. И пообещали больше этим не заниматься.

Судью Антона Петюркина, впрочем, ни проникновенная речь Натальи, ни лаконичное раскаяние двух других фигурантов не тронули: он лишь немного скостил запрошенные прокурором сроки.

Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

Иван Жилин

спецкор

* Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено решением Верховного суда РФ