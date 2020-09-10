В Раде похвастались «разгромом» украинцами «жадных московитов»

10.09.2020, 8:08, Новости дня

В битве под Оршей 8 сентября 1514 года «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило» армию Русского государства, сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий.

«Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом – вечно жадными московитами», – сообщил Парубий в Facebook.

Также он назвал победу в сражении «общей и великой» и добавил, что она «запечатлена в истории».

8 вересня 1514 року українсько-польсько-литовське військо, яке очолював князь Костянтин Острозький, вщент розбило…

Опубликовано Андрій Парубій Вторник, 8 сентября 2020 г.

Битва, о которой вспомнил Парубий, произошла в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско, действительно, потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Однако победителям не досталась главная цель – Смоленск. Войну же в 1522 году выиграло Русского государство, в состав которого вошли смоленские земли.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ и Белоруссия якобы произошли от Украины, а Киев спас Европу от «вторжения Османской империи».