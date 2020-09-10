 

Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

10.09.2020, 7:53, Разное

Голливудского актера Кевина Спейси продолжают обвинять в сексуальных домогательствах. Энтони Рэпп, снявшийся в сериале «Звездный путь: Дискавери», намерен судиться с артистом, он уже подал иск в окружной суд штата Нью-Йорк.
Энтони Рэпп обвиняет Кевина Спейси в том, что он нанес ему психологические травмы и эмоциональное расстройство, унизил, испугал, разгневал и вызвал у него иные депрессивные чувства. При этом травмы на сегодняшний день у актера носят постоянный характер, он даже был вынужден отказаться от профессиональной деятельности. Сейчас он тратит большие суммы на лечение последствий домогательства, поэтому надеется на компенсацию.

Впервые Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в 2017 году. Тогда актеру пришлось признаться, что он относится к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого претензии к артисту высказали еще несколько человек, но доказать его виновность еще никому не удалось. Однако карьере актера был нанесен серьезный урон, Кевина Спейси перестали снимать в кино и быстро исключили из всех проектов, где он был задействован.



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