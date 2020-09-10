Die Zeit: Навальный отравлен новейшим ядом, он опаснее «Новичка»

10.09.2020, 7:50, Новости дня

Алексей Навальный был отравлен новейшим типом боевого отравляющего вещества «Новичок» – более медленным по воздействию, чем «Новичок» уже известный, но более опасным. Об этом в среду написало немецкое издание Die Zeit со ссылкой на анонимные источники. Журналисты отмечают, что новый яд не могли синтезировать в каких-либо других условиях, кроме лабораторий спецслужб, из чего делают вывод, что операцию с его использованием могла провести только российская спецслужба ФСБ.

Как пишет Die Zeit, немецкие власти полагают, что один из следивших за политиком агентов спецслужбы мог нанести отравляющее вещество на поверхность чашки, из которой Навальный пил чай, или побрызгать ядом само содержимое чашки. По данным издания, остатки яда были найдены на горлышке бутылки с водой, из которой пил политик, и на его руках.

Немецкое издание также предполагает, исходя из времени действия яда, что по планам преступников Навальный должен был умереть в самолёте по пути из Томска в Москву. Он остался в живых только «благодаря цепочке счастливых случайностей» – действиям пилота, который сразу же принял решение посадить самолёт, и врачей скорой помощи, оперативно вколовших оппозиционеру лекарство атропин.

Отдельно Die Zeit отмечает, что поскольку за Навальным велась постоянная слежка, то попытка устранить его со стороны каких-то третьих лиц или иностранных спецслужб представляется «немыслимой». «Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика», – резюмируют журналисты.

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда он возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.При этом источники издания «Медуза» утверждают, что в Омске у политика была «чёткая картина отравления», поэтому ему вкололи атропин ещё когда он находился в машине скорой помощи.

Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику «Шарите». После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный «вне всяких сомнений» был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием «Новичок», которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.

В понедельник немецкие врачи сообщили, что состояние здоровья российского оппозиционера улучшилось, он выведен из искусственной комы. Кроме того, проводятся мероприятия по его постепенному снятию с аппарата искусственной вентиляции лёгких. При этом врачи по-прежнему воздерживаются от прогнозов относительно восстановления Навального – они не исключают, что перенесённое отравление будет иметь длительные последствия для его здоровья.