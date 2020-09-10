Сеул заявил о приоритете союза с США для Южной Кореи

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10.09.2020, 7:48, Новости дня

Альянс Республики Корея и США является основой дипломатии и безопасности для Сеула, сообщил первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон в ответ на вопрос о попытках США перетянуть Сеул на сторону Вашингтона в разгар конфликта с Пекином.

«Южная Корея и США – союзники, и для Сеула это является основой дипломатии и безопасности», – передает ТАСС ответ замминистра со ссылкой на Ренхап.

При этом Чхве Чжон Гон добавил, что с Пекином Сеул связывают очень тесные экономические отношения.

На вопрос, означает ли это, что Республика Корея придерживается равноудаленной дипломатии в отношениях с США и Китаем, Чхве Чжон Гон ответил, что «альянс с Вашингтоном является для Сеула основным».

Напомним, 17 июля стало известно о проработке сокращения воинского контингента США в Южной Корее на фоне сохраняющихся между странами разногласий по оборонным расходам. При этом в том же месяце в Южной Корее заявили о «важности» присутствия войск США.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить плату за американское присутствие.

В феврале 2019 года Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск до 1 млрд долларов. Однако уже в ноябре Вашингтон потребовал большего увеличения платы.



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