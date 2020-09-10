Журнал Lancet предложил создателям «Спутник V» ответить на критику

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10.09.2020, 7:48, Новости дня

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса «Спутник-V» ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых.

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения насчет российской вакцины.

«Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи (ученый из американского Temple University, один из подписантов письма). Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», – передает РИА «Новости» слова представителя журнала Lancet.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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