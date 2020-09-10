Экс-глава офиса Зеленского бежал в Румынию

10.09.2020, 7:32, Новости дня

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что покинул страну и пересек границу с Румынией после интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, он опасается физического насилия.

«В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моими приключениями теперь следите здесь», – передает РИА «Новости» слова Богдана.

Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Гордона» в среду, в нем затрагиваются различные политические вопросы.

Напомним, в интервью Гордону Богдан в частности рассказал, что Киев не выполнил обещаний, которые были даны президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года.