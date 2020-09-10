Косачев раскритиковал позицию Германии по делу Навального

10.09.2020, 7:32, Новости дня

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Германия и ее союзники «цинично загоняют в лузу» Организацию по запрещению химического оружия.

«Представитель Минобороны Германии подтвердил, что «образцы проб Навального» переданы ОЗХО, а представитель правительства ФРГ указала, что Берлин «не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России». Итак. В ОЗХО есть некие химические вещества или результаты их анализов. Они сопровождаются односторонней германской версией, что связаны с Навальным», – написал Косачев на своей странице в соцсети Facebook.

Глава международного комитета Совфеда подчеркнул, что связь можно было бы доказать только через сотрудничество с российской стороной, но его нет.

«Теоретически есть и вторая версия, что эти вещества (или результаты их анализов) либо «привязаны» к Навальному (его одежде, бутылке, не знаю чему) уже в Германии, либо просто сфабрикованы даже без таких заморочек (например – привезены из США для пересылки). И первая, и вторая версии в равной степени нелепы и фантасмагоричны. Но обе должны проверяться, все остальное просто неприлично и неприемлемо», – отметил сенатор.

Однако, по его словам, «немцы (или кто там стоит за ними) предлагают нам всем принять на веру первую версию и, разумеется, столь же голословно отвергают вторую».

«Пока в связке «Навальный – отравление – Новичок – Россия» разорваны все связи. И без подтверждения этих связей любые выводы ОЗХО (а то, что передали «то что надо», сомнений нет, и выводы предопределены) не будут иметь никакой достоверности и никакой силы. Германия и их союзники цинично загоняют в лузу эту организацию. И нас всех вместе с ней», – подчеркнул Косачев.

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок». Об этом же заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Он также указал, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.