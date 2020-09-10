 

Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии из-за Турции

10.09.2020, 7:32, Новости дня

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии из-за конфликта с Турцией, сообщили информированные источники Bloomberg.

По информации издания, средиземноморское государство отказалось поддержать предложенные меры против Минска, добиваясь включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра, передает РИА «Новости».

При этом для принятия санкций против Белоруссии необходимо было согласие всех 27 стран Евросоюза, таким образом санкции приняты не были.

Ранее американская телекомпания CNN выступила с утверждением, что возможные дополнительные санкции Евросоюза и США в отношении Белоруссии якобы не дадут желаемого результата и будут носить скорее символический характер.

Напомним, во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.



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