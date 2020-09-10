Мнение: В дверь к Алексиевич постучали…

10.09.2020, 7:24, Разное

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6157155.html

Послы Германии, Польши, Чехии, Литвы, Швеции и Словакии засели на квартире у Алексиевич, чтобы помешать ее аресту, так как по заявлению Алексиевич, она осталась одна на свободе из президиума Координационного Совета Белорусской Оппозиции и в ее дверь стучат неизвестные.

Алексиевич в окружении послов стран НАТО взывает к "русской интеллегенции".

Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.

Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ.

Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.

Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.

А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.

Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…

"Русская интеллигенция", наученная горьким опытом Украины по большей части помалкивает, чтобы не пришлось потом отмываться за соучастие.

Поэтому в поддержку выступает в основном лишь патентованная демшиза, которая своими заявлениями скорее рекламирует Лукашенко для российского обывателя, который опять же наученный Украиной ("никто не хочет как на Украине") и происками Госдепа США даже на местных выборах https://www.ntv.ru/video/1911702/, крайне негативно реагирует на знакомые сюжеты, которые ему пытается крутить отечественная демшиза и белорусские змагары.

Для напоминания:

«Никто не говорил в Белоруссии на русском языке. Говорили или на польском, или на белорусском. Когда Россия вошла и присвоила себе эти земли, Западную Белоруссию, первое правило было — русский язык. Половина Белоруссии никогда не была Россией, она была Польшей».

* * *

– Мы имеем дело с русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не жил хорошо… На этом огромном постсоветском пространстве, особенно в России и Беларуси, где народ вначале 70 лет обманывали, потом еще 20 лет грабили, выросли очень агрессивные и опасные для мира люди

* * *

– Я недавно вернулась из Москвы, застала там майские праздники. Слышала, как неделю гремели по ночам оркестры и танки по мостовым. Ощущение, что побывала не в Москве, а в Северной Корее

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– То, что говорят сегодня журналисты российских СМИ – их просто надо судить за это. Что они говорят о Европе, о Донбассе, об украинцах, – вынесла она приговор с высоты свей интеллектуальной элитарности. – Но дело не только в этом, а в том, что народ хочет это слышать. Мы можем говорить сегодня о коллективном Путине, потому что Путин в каждом русском сидит.

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– Может быть сегодня я подхожу к самому главному открытию своей жизни – открытию, что подлецом может быть не отдельный человек, а целый народ

* * *

Один итальянский ресторатор вывесил объявление «Русских не обслуживаем». Это хорошая метафора. Сегодня мир снова начинает бояться: что там в этой яме, в этой бездне, которая обладает ядерным оружием, сумасшедшими геополитическими идеями и не владеет понятиями о международном праве. Я живу с ощущением поражения.

* * *

В огне войны сгорели миллионы, но и в вечной мерзлоте ГУЛАГа, и в земле наших городских парков и лесов тоже лежат миллионы. Великую, несомненно, Великую Победу сразу предали. Ею заслонили от нас сталинские преступления. А теперь победой пользуются, чтобы никто не догадался, в какой пустоте мы оказались.

* * *

Взгляните на Прибалтику – там сегодня совсем другая жизнь. Нужно было последовательно строить ту самую новую жизнь, о которой мы столько говорили в 90-е годы. Мы так хотели действительно свободной жизни, войти в этот общий мир. А сейчас что? Секонд-хенд полный.

* * *

Они там, в Кремле, не могут поверить, что на Украине произошел не нацистский переворот, а народная революция. Справедливая… Первый Майдан вырастил второй Майдан. Люди сделали вторую революцию, теперь важно, чтобы политики ее опять не проиграли.

И так далее.

Уж не знаю, хватит ли яиц у Лукашенко чтобы запихнуть в камеру и Алексиевич, но вот на этот номер я бы посмотрел, это сразу +50 в карму.