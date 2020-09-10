Названа возможная причина внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане

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10.09.2020, 7:15, Новости дня

Врач-патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал внезапную смерть невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук и назвал одну из вероятных версий случившегося.

«Может быть и так, что прием препарата не имеет никакой связи с наступившей смертью. Возможно, она (погибшая девушка) была тяжело больна, у нее могла произойти внезапная остановка сердца», – цитирует Эдигера mk.ru.

Специалист отметил, что ситуация, когда человек идет в аптеку и выбирает «некое лекарство», может привести к реакции непереносимости.

«Самое большое зло – когда человек самостоятельно идет в аптеку, самостоятельно себе что-то выбирает и покупает. <…> В аптеке невозможно сейчас купить психотропное, которое моментально приводит к смерти. Но при плохом настроении, стрессе, депрессии, если мы самостоятельно пытаемся оказать себе помощь, мы рискуем, потому что обречены на ошибку», – подчеркнул Эдигер.

Врач-патологоанатом заключил, что перед покупкой средств, способных, например, воздействовать на психику, улучшить сон или наладить обмен веществ, необходимо проконсультироваться с врачом.

Напомним, 5 сентября в селе Мургук Сергокалинского района невеста переволновалась и для успокоения приобрела лекарство в аптеке, после приема которого ее самочувствие ухудшилось, а при поступлении в больницу она скончалась.



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